CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF
今日CCMG汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点30.91和高点30.98进行交易。
关注EA Series Trust CCM Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CCMG股票今天的价格是多少？
EA Series Trust CCM Global Equity ETF股票今天的定价为30.97。它在-0.51%范围内交易，昨天的收盘价为31.13，交易量达到12。CCMG的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust CCM Global Equity ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust CCM Global Equity ETF目前的价值为30.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.65%和USD。实时查看图表以跟踪CCMG走势。
如何购买CCMG股票？
您可以以30.97的当前价格购买EA Series Trust CCM Global Equity ETF股票。订单通常设置在30.97或31.27附近，而12和0.16%显示市场活动。立即关注CCMG的实时图表更新。
如何投资CCMG股票？
投资EA Series Trust CCM Global Equity ETF需要考虑年度范围24.47 - 31.29和当前价格30.97。许多人在以30.97或31.27下订单之前，会比较1.51%和。实时查看CCMG价格图表，了解每日变化。
CCM Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CCM Global Equity ETF的最高价格是31.29。在24.47 - 31.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust CCM Global Equity ETF的绩效。
CCM Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
CCM Global Equity ETF（CCMG）的最低价格为24.47。将其与当前的30.97和24.47 - 31.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCMG股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust CCM Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.13和6.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.13
- 开盘价
- 30.92
- 卖价
- 30.97
- 买价
- 31.27
- 最低价
- 30.91
- 最高价
- 30.98
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 11.56%
- 年变化
- 6.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8