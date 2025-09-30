报价部分
货币 / CCMG
CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF

30.97 USD 0.16 (0.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CCMG汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点30.91和高点30.98进行交易。

关注EA Series Trust CCM Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CCMG股票今天的价格是多少？

EA Series Trust CCM Global Equity ETF股票今天的定价为30.97。它在-0.51%范围内交易，昨天的收盘价为31.13，交易量达到12。CCMG的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust CCM Global Equity ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust CCM Global Equity ETF目前的价值为30.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.65%和USD。实时查看图表以跟踪CCMG走势。

如何购买CCMG股票？

您可以以30.97的当前价格购买EA Series Trust CCM Global Equity ETF股票。订单通常设置在30.97或31.27附近，而12和0.16%显示市场活动。立即关注CCMG的实时图表更新。

如何投资CCMG股票？

投资EA Series Trust CCM Global Equity ETF需要考虑年度范围24.47 - 31.29和当前价格30.97。许多人在以30.97或31.27下订单之前，会比较1.51%和。实时查看CCMG价格图表，了解每日变化。

CCM Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CCM Global Equity ETF的最高价格是31.29。在24.47 - 31.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust CCM Global Equity ETF的绩效。

CCM Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

CCM Global Equity ETF（CCMG）的最低价格为24.47。将其与当前的30.97和24.47 - 31.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCMG股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust CCM Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.13和6.65%中可见。

日范围
30.91 30.98
年范围
24.47 31.29
前一天收盘价
31.13
开盘价
30.92
卖价
30.97
买价
31.27
最低价
30.91
最高价
30.98
交易量
12
日变化
-0.51%
月变化
1.51%
6个月变化
11.56%
年变化
6.65%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8