- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF
Курс CCMG за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.91, а максимальная — 30.98.
Следите за динамикой EA Series Trust CCM Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCMG сегодня?
EA Series Trust CCM Global Equity ETF (CCMG) сегодня оценивается на уровне 30.97. Инструмент торгуется в пределах -0.51%, вчерашнее закрытие составило 31.13, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCMG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust CCM Global Equity ETF?
EA Series Trust CCM Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.65% и USD. Отслеживайте движения CCMG на графике в реальном времени.
Как купить акции CCMG?
Вы можете купить акции EA Series Trust CCM Global Equity ETF (CCMG) по текущей цене 30.97. Ордера обычно размещаются около 30.97 или 31.27, тогда как 12 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCMG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCMG?
Инвестирование в EA Series Trust CCM Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 24.47 - 31.29 и текущей цены 30.97. Многие сравнивают 1.51% и 11.56% перед размещением ордеров на 30.97 или 31.27. Изучайте ежедневные изменения цены CCMG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CCM Global Equity ETF?
Самая высокая цена CCM Global Equity ETF (CCMG) за последний год составила 31.29. Акции заметно колебались в пределах 24.47 - 31.29, сравнение с 31.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust CCM Global Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CCM Global Equity ETF?
Самая низкая цена CCM Global Equity ETF (CCMG) за год составила 24.47. Сравнение с текущими 30.97 и 24.47 - 31.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCMG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCMG?
В прошлом EA Series Trust CCM Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.13 и 6.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.13
- Open
- 30.92
- Bid
- 30.97
- Ask
- 31.27
- Low
- 30.91
- High
- 30.98
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 11.56%
- Годовое изменение
- 6.65%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8