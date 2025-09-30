- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF
CCMGの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり31.06の安値と31.08の高値で取引されました。
EA Series Trust CCM Global Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CCMG株の現在の価格は？
EA Series Trust CCM Global Equity ETFの株価は本日31.07です。0.32%内で取引され、前日の終値は30.97、取引量は22に達しました。CCMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Series Trust CCM Global Equity ETFの株は配当を出しますか？
EA Series Trust CCM Global Equity ETFの現在の価格は31.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.99%やUSDにも注目します。CCMGの動きはライブチャートで確認できます。
CCMG株を買う方法は？
EA Series Trust CCM Global Equity ETFの株は現在31.07で購入可能です。注文は通常31.07または31.37付近で行われ、22や0.03%が市場の動きを示します。CCMGの最新情報はライブチャートで確認できます。
CCMG株に投資する方法は？
EA Series Trust CCM Global Equity ETFへの投資では、年間の値幅24.47 - 31.29と現在の31.07を考慮します。注文は多くの場合31.07や31.37で行われる前に、1.84%や11.92%と比較されます。CCMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CCM Global Equity ETFの株の最高値は？
CCM Global Equity ETFの過去1年の最高値は31.29でした。24.47 - 31.29内で株価は大きく変動し、30.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust CCM Global Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CCM Global Equity ETFの株の最低値は？
CCM Global Equity ETF(CCMG)の年間最安値は24.47でした。現在の31.07や24.47 - 31.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCMGの動きはライブチャートで確認できます。
CCMGの株式分割はいつ行われましたか？
EA Series Trust CCM Global Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.97、6.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.97
- 始値
- 31.06
- 買値
- 31.07
- 買値
- 31.37
- 安値
- 31.06
- 高値
- 31.08
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 1.84%
- 6ヶ月の変化
- 11.92%
- 1年の変化
- 6.99%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8