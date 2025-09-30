クォートセクション
通貨 / CCMG
CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF

31.07 USD 0.10 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCMGの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり31.06の安値と31.08の高値で取引されました。

EA Series Trust CCM Global Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CCMG株の現在の価格は？

EA Series Trust CCM Global Equity ETFの株価は本日31.07です。0.32%内で取引され、前日の終値は30.97、取引量は22に達しました。CCMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Series Trust CCM Global Equity ETFの株は配当を出しますか？

EA Series Trust CCM Global Equity ETFの現在の価格は31.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.99%やUSDにも注目します。CCMGの動きはライブチャートで確認できます。

CCMG株を買う方法は？

EA Series Trust CCM Global Equity ETFの株は現在31.07で購入可能です。注文は通常31.07または31.37付近で行われ、22や0.03%が市場の動きを示します。CCMGの最新情報はライブチャートで確認できます。

CCMG株に投資する方法は？

EA Series Trust CCM Global Equity ETFへの投資では、年間の値幅24.47 - 31.29と現在の31.07を考慮します。注文は多くの場合31.07や31.37で行われる前に、1.84%や11.92%と比較されます。CCMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CCM Global Equity ETFの株の最高値は？

CCM Global Equity ETFの過去1年の最高値は31.29でした。24.47 - 31.29内で株価は大きく変動し、30.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust CCM Global Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CCM Global Equity ETFの株の最低値は？

CCM Global Equity ETF(CCMG)の年間最安値は24.47でした。現在の31.07や24.47 - 31.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCMGの動きはライブチャートで確認できます。

CCMGの株式分割はいつ行われましたか？

EA Series Trust CCM Global Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.97、6.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.06 31.08
1年のレンジ
24.47 31.29
以前の終値
30.97
始値
31.06
買値
31.07
買値
31.37
安値
31.06
高値
31.08
出来高
22
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
1.84%
6ヶ月の変化
11.92%
1年の変化
6.99%
