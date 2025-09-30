- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF
Der Wechselkurs von CCMG hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.00 bis zu einem Hoch von 31.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust CCM Global Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CCMG heute?
Die Aktie von EA Series Trust CCM Global Equity ETF (CCMG) notiert heute bei 31.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.97 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von CCMG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CCMG Dividenden?
EA Series Trust CCM Global Equity ETF wird derzeit mit 31.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CCMG zu verfolgen.
Wie kaufe ich CCMG-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust CCM Global Equity ETF (CCMG) zum aktuellen Kurs von 31.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.03 oder 31.33 platziert, während 27 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CCMG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CCMG-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust CCM Global Equity ETF müssen die jährliche Spanne 24.47 - 31.29 und der aktuelle Kurs 31.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.70% und 11.78%, bevor sie Orders zu 31.03 oder 31.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CCMG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CCM Global Equity ETF?
Der höchste Kurs von CCM Global Equity ETF (CCMG) im vergangenen Jahr lag bei 31.29. Innerhalb von 24.47 - 31.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust CCM Global Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CCM Global Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von CCM Global Equity ETF (CCMG) im Laufe des Jahres betrug 24.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.03 und der Spanne 24.47 - 31.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CCMG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CCMG statt?
EA Series Trust CCM Global Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.97 und 6.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.97
- Eröffnung
- 31.06
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Tief
- 31.00
- Hoch
- 31.08
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 1.70%
- 6-Monatsänderung
- 11.78%
- Jahresänderung
- 6.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8