CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF
Le taux de change de CCMG a changé de -0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.91 et à un maximum de 30.98.
Suivez la dynamique EA Series Trust CCM Global Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CCMG aujourd'hui ?
L'action EA Series Trust CCM Global Equity ETF est cotée à 30.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.51%, a clôturé hier à 31.13 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de CCMG présente ces mises à jour.
L'action EA Series Trust CCM Global Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Series Trust CCM Global Equity ETF est actuellement valorisé à 30.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CCMG.
Comment acheter des actions CCMG ?
Vous pouvez acheter des actions EA Series Trust CCM Global Equity ETF au cours actuel de 30.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.97 ou de 31.27, le 12 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CCMG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CCMG ?
Investir dans EA Series Trust CCM Global Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.47 - 31.29 et le prix actuel 30.97. Beaucoup comparent 1.51% et 11.56% avant de passer des ordres à 30.97 ou 31.27. Consultez le graphique du cours de CCMG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CCM Global Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de CCM Global Equity ETF l'année dernière était 31.29. Au cours de 24.47 - 31.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Series Trust CCM Global Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CCM Global Equity ETF ?
Le cours le plus bas de CCM Global Equity ETF (CCMG) sur l'année a été 24.47. Sa comparaison avec 30.97 et 24.47 - 31.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CCMG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CCMG a-t-elle été divisée ?
EA Series Trust CCM Global Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.13 et 6.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.13
- Ouverture
- 30.92
- Bid
- 30.97
- Ask
- 31.27
- Plus Bas
- 30.91
- Plus Haut
- 30.98
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- -0.51%
- Changement Mensuel
- 1.51%
- Changement à 6 Mois
- 11.56%
- Changement Annuel
- 6.65%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8