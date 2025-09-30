QuotazioniSezioni
Valute / CCMG
Tornare a Azioni

CCMG: EA Series Trust CCM Global Equity ETF

30.97 USD 0.16 (0.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCMG ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.91 e ad un massimo di 30.98.

Segui le dinamiche di EA Series Trust CCM Global Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CCMG oggi?

Oggi le azioni EA Series Trust CCM Global Equity ETF sono prezzate a 30.97. Viene scambiato all'interno di -0.51%, la chiusura di ieri è stata 31.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCMG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni EA Series Trust CCM Global Equity ETF pagano dividendi?

EA Series Trust CCM Global Equity ETF è attualmente valutato a 30.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCMG.

Come acquistare azioni CCMG?

Puoi acquistare azioni EA Series Trust CCM Global Equity ETF al prezzo attuale di 30.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.97 o 31.27, mentre 12 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCMG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CCMG?

Investire in EA Series Trust CCM Global Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.47 - 31.29 e il prezzo attuale 30.97. Molti confrontano 1.51% e 11.56% prima di effettuare ordini su 30.97 o 31.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCMG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CCM Global Equity ETF?

Il prezzo massimo di CCM Global Equity ETF nell'ultimo anno è stato 31.29. All'interno di 24.47 - 31.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Series Trust CCM Global Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CCM Global Equity ETF?

Il prezzo più basso di CCM Global Equity ETF (CCMG) nel corso dell'anno è stato 24.47. Confrontandolo con gli attuali 30.97 e 24.47 - 31.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCMG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCMG?

EA Series Trust CCM Global Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.13 e 6.65%.

Intervallo Giornaliero
30.91 30.98
Intervallo Annuale
24.47 31.29
Chiusura Precedente
31.13
Apertura
30.92
Bid
30.97
Ask
31.27
Minimo
30.91
Massimo
30.98
Volume
12
Variazione giornaliera
-0.51%
Variazione Mensile
1.51%
Variazione Semestrale
11.56%
Variazione Annuale
6.65%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8