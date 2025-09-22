CotaçõesSeções
Moedas / BSCP
Voltar para Ações

BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

20.67 USD 0.07 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSCP para hoje mudou para -0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.67 e o mais alto foi 20.68.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
20.67 20.68
Faixa anual
20.60 20.76
Fechamento anterior
20.74
Open
20.67
Bid
20.67
Ask
20.97
Low
20.67
High
20.68
Volume
62
Mudança diária
-0.34%
Mudança mensal
-0.14%
Mudança de 6 meses
-0.05%
Mudança anual
0.15%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.