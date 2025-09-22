Moedas / BSCP
BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
20.67 USD 0.07 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSCP para hoje mudou para -0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.67 e o mais alto foi 20.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado.
Faixa diária
20.67 20.68
Faixa anual
20.60 20.76
- Fechamento anterior
- 20.74
- Open
- 20.67
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Low
- 20.67
- High
- 20.68
- Volume
- 62
- Mudança diária
- -0.34%
- Mudança mensal
- -0.14%
- Mudança de 6 meses
- -0.05%
- Mudança anual
- 0.15%