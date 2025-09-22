通貨 / BSCP
BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
20.67 USD 0.07 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BSCPの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり20.67の安値と20.68の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
20.67 20.68
1年のレンジ
20.60 20.76
- 以前の終値
- 20.74
- 始値
- 20.67
- 買値
- 20.67
- 買値
- 20.97
- 安値
- 20.67
- 高値
- 20.68
- 出来高
- 62
- 1日の変化
- -0.34%
- 1ヶ月の変化
- -0.14%
- 6ヶ月の変化
- -0.05%
- 1年の変化
- 0.15%