BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
20.67 USD 0.07 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSCP ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.67 e ad un massimo di 20.68.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.67 20.68
Intervallo Annuale
20.60 20.76
- Chiusura Precedente
- 20.74
- Apertura
- 20.67
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Minimo
- 20.67
- Massimo
- 20.68
- Volume
- 227
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- -0.14%
- Variazione Semestrale
- -0.05%
- Variazione Annuale
- 0.15%