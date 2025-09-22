QuotazioniSezioni
BSCP
BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

20.67 USD 0.07 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSCP ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.67 e ad un massimo di 20.68.

Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.67 20.68
Intervallo Annuale
20.60 20.76
Chiusura Precedente
20.74
Apertura
20.67
Bid
20.67
Ask
20.97
Minimo
20.67
Massimo
20.68
Volume
227
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
-0.14%
Variazione Semestrale
-0.05%
Variazione Annuale
0.15%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev