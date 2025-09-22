FiyatlarBölümler
Dövizler / BSCP
BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

20.74 USD 0.01 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BSCP fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.73 ve Yüksek fiyatı olarak 20.75 aralığında işlem gördü.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.73 20.75
Yıllık aralık
20.60 20.76
Önceki kapanış
20.73
Açılış
20.74
Satış
20.74
Alış
21.04
Düşük
20.73
Yüksek
20.75
Hacim
840
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
0.19%
6 aylık değişim
0.29%
Yıllık değişim
0.48%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki