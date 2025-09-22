KurseKategorien
BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

20.67 USD 0.07 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSCP hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.67 bis zu einem Hoch von 20.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
20.67 20.68
Jahresspanne
20.60 20.76
Vorheriger Schlusskurs
20.74
Eröffnung
20.67
Bid
20.67
Ask
20.97
Tief
20.67
Hoch
20.68
Volumen
62
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
-0.14%
6-Monatsänderung
-0.05%
Jahresänderung
0.15%
