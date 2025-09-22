Währungen / BSCP
BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
20.67 USD 0.07 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSCP hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.67 bis zu einem Hoch von 20.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.67 20.68
Jahresspanne
20.60 20.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.74
- Eröffnung
- 20.67
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Tief
- 20.67
- Hoch
- 20.68
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -0.14%
- 6-Monatsänderung
- -0.05%
- Jahresänderung
- 0.15%