BSCP: Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

20.67 USD 0.07 (0.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BSCP de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.67, mientras que el máximo ha alcanzado 20.68.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
20.67 20.68
Rango anual
20.60 20.76
Cierres anteriores
20.74
Open
20.67
Bid
20.67
Ask
20.97
Low
20.67
High
20.68
Volumen
62
Cambio diario
-0.34%
Cambio mensual
-0.14%
Cambio a 6 meses
-0.05%
Cambio anual
0.15%
