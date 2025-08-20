Moedas / BKE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BKE: Buckle Inc (The)
60.46 USD 0.05 (0.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKE para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.34 e o mais alto foi 60.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Buckle Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKE Notícias
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Ações da Buckle atingem máxima histórica de US$ 60,55
- Buckle stock hits all-time high at 60.55 USD
- Buckle declares $0.35 quarterly dividend payable in October
- Buckle stock holds Perform rating at Kansas City Capital after solid quarter
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- The Buckle, Inc. (BKE) Period Ending/ Trading Statement Call Prepared Remarks Transcript
- Buckle reports 12.2% increase in August comparable store sales
- Buckle stock hits all-time high of 57.53 USD
- The Buckle Is Riding The Western Trend But Is Fully Priced Again (NYSE:BKE)
- Buckle Posts 8% Sales Gain in Fiscal Q2
- UBS raises Buckle stock price target to $54 on solid growth playbook
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- The Buckle, Inc. (BKE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Buckle Q2 2025 earnings beat expectations, stock rises
- What's Going On With Buckle Stock Friday? - Buckle (NYSE:BKE)
- Buckle earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Buckle beats Q2 expectations as sales rise 8.3%
- Dow Dips 150 Points Ahead Of Powell's Speech: Investor Sentiment Declines, Fear & Greed Index Moves To 'Neutral' Zone - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Buckle (NYSE:BKE)
- BJ's Wholesale Club, Zoom And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Buckle (NYSE:BKE)
- BJs Wholesale, Gold Fields, and more set to report earnings Friday
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
Faixa diária
60.34 60.82
Faixa anual
33.12 61.68
- Fechamento anterior
- 60.51
- Open
- 60.57
- Bid
- 60.46
- Ask
- 60.76
- Low
- 60.34
- High
- 60.82
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 7.95%
- Mudança de 6 meses
- 57.41%
- Mudança anual
- 38.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh