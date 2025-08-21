货币 / BKE
BKE: Buckle Inc (The)
60.71 USD 0.06 (0.10%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKE汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点60.48和高点61.01进行交易。
关注Buckle Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BKE新闻
日范围
60.48 61.01
年范围
33.12 61.68
- 前一天收盘价
- 60.77
- 开盘价
- 60.63
- 卖价
- 60.71
- 买价
- 61.01
- 最低价
- 60.48
- 最高价
- 61.01
- 交易量
- 141
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 8.39%
- 6个月变化
- 58.06%
- 年变化
- 39.37%
