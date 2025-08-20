Dövizler / BKE
BKE: Buckle Inc (The)
60.72 USD 0.49 (0.80%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKE fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.44 ve Yüksek fiyatı olarak 61.36 aralığında işlem gördü.
Buckle Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BKE haberleri
Günlük aralık
60.44 61.36
Yıllık aralık
33.12 61.68
- Önceki kapanış
- 61.21
- Açılış
- 61.20
- Satış
- 60.72
- Alış
- 61.02
- Düşük
- 60.44
- Yüksek
- 61.36
- Hacim
- 573
- Günlük değişim
- -0.80%
- Aylık değişim
- 8.41%
- 6 aylık değişim
- 58.08%
- Yıllık değişim
- 39.39%
21 Eylül, Pazar