FiyatlarBölümler
Dövizler / BKE
Geri dön - Hisse senetleri

BKE: Buckle Inc (The)

60.72 USD 0.49 (0.80%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKE fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.44 ve Yüksek fiyatı olarak 61.36 aralığında işlem gördü.

Buckle Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKE haberleri

Günlük aralık
60.44 61.36
Yıllık aralık
33.12 61.68
Önceki kapanış
61.21
Açılış
61.20
Satış
60.72
Alış
61.02
Düşük
60.44
Yüksek
61.36
Hacim
573
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
8.41%
6 aylık değişim
58.08%
Yıllık değişim
39.39%
21 Eylül, Pazar