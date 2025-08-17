Валюты / BKE
BKE: Buckle Inc (The)
60.77 USD 0.68 (1.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKE за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.26, а максимальная — 61.42.
Следите за динамикой Buckle Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
60.26 61.42
Годовой диапазон
33.12 61.68
- Предыдущее закрытие
- 61.45
- Open
- 61.42
- Bid
- 60.77
- Ask
- 61.07
- Low
- 60.26
- High
- 61.42
- Объем
- 900
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 8.50%
- 6-месячное изменение
- 58.21%
- Годовое изменение
- 39.51%
