BKE: Buckle Inc (The)
61.21 USD 0.70 (1.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKE hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.29 bis zu einem Hoch von 61.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Buckle Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
60.29 61.46
Jahresspanne
33.12 61.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.51
- Eröffnung
- 60.57
- Bid
- 61.21
- Ask
- 61.51
- Tief
- 60.29
- Hoch
- 61.46
- Volumen
- 689
- Tagesänderung
- 1.16%
- Monatsänderung
- 9.28%
- 6-Monatsänderung
- 59.36%
- Jahresänderung
- 40.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K