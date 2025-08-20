KurseKategorien
Währungen / BKE
Zurück zum Aktien

BKE: Buckle Inc (The)

61.21 USD 0.70 (1.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKE hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.29 bis zu einem Hoch von 61.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Buckle Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKE News

Tagesspanne
60.29 61.46
Jahresspanne
33.12 61.68
Vorheriger Schlusskurs
60.51
Eröffnung
60.57
Bid
61.21
Ask
61.51
Tief
60.29
Hoch
61.46
Volumen
689
Tagesänderung
1.16%
Monatsänderung
9.28%
6-Monatsänderung
59.36%
Jahresänderung
40.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K