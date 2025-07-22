Moedas / BITF
BITF: Bitfarms Ltd
3.41 USD 0.36 (11.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BITF para hoje mudou para 11.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.28 e o mais alto foi 3.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Bitfarms Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.28 3.60
Faixa anual
0.68 3.60
- Fechamento anterior
- 3.05
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.41
- Ask
- 3.71
- Low
- 3.28
- High
- 3.60
- Volume
- 36.319 K
- Mudança diária
- 11.80%
- Mudança mensal
- 160.31%
- Mudança de 6 meses
- 326.25%
- Mudança anual
- 62.38%
