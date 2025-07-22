Währungen / BITF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BITF: Bitfarms Ltd
3.20 USD 0.15 (4.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BITF hat sich für heute um 4.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.15 bis zu einem Hoch von 3.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitfarms Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITF News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 2,76 $
- Bitfarms Ltd stock hits 52-week high at $2.76
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Bitfarms Shares Slide As Bitcoin Pullback Sparks Crypto Sell-Off - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Bitfarms stock, citing HPC/AI potential
- Bitfarms Ltd. (BITF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bitfarms Q2 2025 slides: Revenue jumps 87% as strategic pivot to HPC/AI accelerates
- Quest Resource (QRHC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NEXN Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- COHR Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in the Offing?
- Coherent (COHR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bitfarms Ltd. (BITF) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Jacobs' Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Miss, FY25 EPS View Up
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Jacobs' Q3 Earnings Release
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Bitfarms Ltd. (BITF) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Coursera (COUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Bitfarms (BITF) Stock Surges On Share Buyback Announcement - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
Tagesspanne
3.15 3.60
Jahresspanne
0.68 3.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.05
- Eröffnung
- 3.38
- Bid
- 3.20
- Ask
- 3.50
- Tief
- 3.15
- Hoch
- 3.60
- Volumen
- 71.481 K
- Tagesänderung
- 4.92%
- Monatsänderung
- 144.27%
- 6-Monatsänderung
- 300.00%
- Jahresänderung
- 52.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K