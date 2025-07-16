Валюты / BITF
BITF: Bitfarms Ltd
2.89 USD 0.41 (16.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BITF за сегодня изменился на 16.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой Bitfarms Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BITF
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Ltd stock hits 52-week high at $2.76
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Bitfarms Shares Slide As Bitcoin Pullback Sparks Crypto Sell-Off - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Bitfarms stock, citing HPC/AI potential
- Bitfarms Ltd. (BITF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bitfarms Q2 2025 slides: Revenue jumps 87% as strategic pivot to HPC/AI accelerates
- Quest Resource (QRHC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NEXN Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- COHR Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in the Offing?
- Coherent (COHR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bitfarms Ltd. (BITF) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Jacobs' Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Miss, FY25 EPS View Up
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Jacobs' Q3 Earnings Release
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Bitfarms Ltd. (BITF) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Coursera (COUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Bitfarms (BITF) Stock Surges On Share Buyback Announcement - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
- Senate Maps Cryptocurrency Market Structure; Circle Stock Downgraded
- Bitfarms Ltd. (BITF) Laps the Stock Market: Here's Why
Дневной диапазон
2.33 2.91
Годовой диапазон
0.68 2.91
- Предыдущее закрытие
- 2.48
- Open
- 2.49
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.33
- High
- 2.91
- Объем
- 50.521 K
- Дневное изменение
- 16.53%
- Месячное изменение
- 120.61%
- 6-месячное изменение
- 261.25%
- Годовое изменение
- 37.62%
