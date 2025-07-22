通貨 / BITF
BITF: Bitfarms Ltd
3.20 USD 0.15 (4.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BITFの今日の為替レートは、4.92%変化しました。日中、通貨は1あたり3.15の安値と3.60の高値で取引されました。
Bitfarms Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BITF News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Ltd株価が52週高値の2.76ドルに到達
- Bitfarms Ltd stock hits 52-week high at $2.76
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Bitfarms Shares Slide As Bitcoin Pullback Sparks Crypto Sell-Off - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Bitfarms stock, citing HPC/AI potential
- Bitfarms Ltd. (BITF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bitfarms Q2 2025 slides: Revenue jumps 87% as strategic pivot to HPC/AI accelerates
- Quest Resource (QRHC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NEXN Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- COHR Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in the Offing?
- Coherent (COHR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bitfarms Ltd. (BITF) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Jacobs' Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Miss, FY25 EPS View Up
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Jacobs' Q3 Earnings Release
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Bitfarms Ltd. (BITF) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Coursera (COUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Bitfarms (BITF) Stock Surges On Share Buyback Announcement - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
1日のレンジ
3.15 3.60
1年のレンジ
0.68 3.60
- 以前の終値
- 3.05
- 始値
- 3.38
- 買値
- 3.20
- 買値
- 3.50
- 安値
- 3.15
- 高値
- 3.60
- 出来高
- 71.481 K
- 1日の変化
- 4.92%
- 1ヶ月の変化
- 144.27%
- 6ヶ月の変化
- 300.00%
- 1年の変化
- 52.38%
