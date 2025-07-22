Divisas / BITF
BITF: Bitfarms Ltd
3.05 USD 0.16 (5.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BITF de hoy ha cambiado un 5.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.69, mientras que el máximo ha alcanzado 3.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitfarms Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BITF News
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Ltd stock hits 52-week high at $2.76
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- Bitfarms Shares Slide As Bitcoin Pullback Sparks Crypto Sell-Off - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Bitfarms stock, citing HPC/AI potential
- Bitfarms Ltd. (BITF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Bitfarms Q2 2025 slides: Revenue jumps 87% as strategic pivot to HPC/AI accelerates
- Quest Resource (QRHC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NEXN Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- COHR Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in the Offing?
- Coherent (COHR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bitfarms Ltd. (BITF) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Jacobs' Q3 Earnings Top Estimates, Revenues Miss, FY25 EPS View Up
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Here's What Investors Must Know Ahead of Jacobs' Q3 Earnings Release
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Bitfarms Ltd. (BITF) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Coursera (COUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Bitfarms (BITF) Stock Surges On Share Buyback Announcement - Bitfarms (NASDAQ:BITF)
Rango diario
2.69 3.12
Rango anual
0.68 3.12
- Cierres anteriores
- 2.89
- Open
- 2.79
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Low
- 2.69
- High
- 3.12
- Volumen
- 48.443 K
- Cambio diario
- 5.54%
- Cambio mensual
- 132.82%
- Cambio a 6 meses
- 281.25%
- Cambio anual
- 45.24%
