Moedas / BHVN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BHVN: Biohaven Ltd
14.83 USD 0.12 (0.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHVN para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.83 e o mais alto foi 15.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Biohaven Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHVN Notícias
- UBS reduz preço-alvo das ações da Biohaven para US$ 26 devido ao cronograma do troriluzole
- Biohaven stock price target lowered to $26 at UBS on troriluzole timeline
- Ações de biotecnologia: quem ganha e quem perde se RFK Jr. sair
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- BHVN Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Biohaven Ltd. - TipRanks.com
- Biohaven: Despite Troriluzole Program Delay, FDA Review On Track For Q4 2025 (NYSE:BHVN)
- Why Biohaven Stock Zoomed More Than 6% Higher Today
- Biohaven Surges After FDA Cancels Key Meeting. But Is It Good News?
- Why Is Biohaven Stock Soaring Friday? - Biohaven (NYSE:BHVN)
- Biohaven shares jump as FDA cancels advisory meeting for rare disease drug
- Biohaven stock rises after FDA drops advisory committee plan for troriluzole
- Biohaven says FDA will not hold advisory meeting for troriluzole application
- Biohaven stock price target raised to $60 by BTIG on SCA treatment potential
- Biohaven files prospectus for resale of 3.6 million shares tied to Knopp deal
- Biohaven Pharmaceutical stock price target lowered to $30 at H.C. Wainwright
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Biohaven reports higher than expected R&D expenses in Q2
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Life Sciences Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAGLX)
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Biohaven stock hits 52-week low at $13.03 amid challenging year
Faixa diária
14.83 15.29
Faixa anual
12.80 55.70
- Fechamento anterior
- 14.71
- Open
- 15.18
- Bid
- 14.83
- Ask
- 15.13
- Low
- 14.83
- High
- 15.29
- Volume
- 1.047 K
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -3.39%
- Mudança de 6 meses
- -38.74%
- Mudança anual
- -69.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh