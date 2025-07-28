Währungen / BHVN
BHVN: Biohaven Ltd
15.50 USD 0.79 (5.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHVN hat sich für heute um 5.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.76 bis zu einem Hoch von 15.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biohaven Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.76 15.66
Jahresspanne
12.80 55.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.71
- Eröffnung
- 15.18
- Bid
- 15.50
- Ask
- 15.80
- Tief
- 14.76
- Hoch
- 15.66
- Volumen
- 4.157 K
- Tagesänderung
- 5.37%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- -35.98%
- Jahresänderung
- -68.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K