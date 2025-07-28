KurseKategorien
Währungen / BHVN
Zurück zum Aktien

BHVN: Biohaven Ltd

15.50 USD 0.79 (5.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHVN hat sich für heute um 5.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.76 bis zu einem Hoch von 15.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biohaven Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHVN News

Tagesspanne
14.76 15.66
Jahresspanne
12.80 55.70
Vorheriger Schlusskurs
14.71
Eröffnung
15.18
Bid
15.50
Ask
15.80
Tief
14.76
Hoch
15.66
Volumen
4.157 K
Tagesänderung
5.37%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
-35.98%
Jahresänderung
-68.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K