Валюты / BHVN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BHVN: Biohaven Ltd
13.48 USD 0.26 (1.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHVN за сегодня изменился на -1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.41, а максимальная — 13.95.
Следите за динамикой Biohaven Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BHVN
- UBS снизил целевую цену акций Biohaven до $26 из-за сроков разработки троролузола
- Biohaven stock price target lowered to $26 at UBS on troriluzole timeline
- Биотехнологические акции: кто выиграет и кто проиграет при уходе РФК-младшего
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- BHVN Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Biohaven Ltd. - TipRanks.com
- Biohaven: Despite Troriluzole Program Delay, FDA Review On Track For Q4 2025 (NYSE:BHVN)
- Why Biohaven Stock Zoomed More Than 6% Higher Today
- Biohaven Surges After FDA Cancels Key Meeting. But Is It Good News?
- Why Is Biohaven Stock Soaring Friday? - Biohaven (NYSE:BHVN)
- Biohaven shares jump as FDA cancels advisory meeting for rare disease drug
- Biohaven stock rises after FDA drops advisory committee plan for troriluzole
- Biohaven says FDA will not hold advisory meeting for troriluzole application
- Biohaven stock price target raised to $60 by BTIG on SCA treatment potential
- Biohaven files prospectus for resale of 3.6 million shares tied to Knopp deal
- Biohaven Pharmaceutical stock price target lowered to $30 at H.C. Wainwright
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Biohaven reports higher than expected R&D expenses in Q2
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Life Sciences Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAGLX)
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Biohaven stock hits 52-week low at $13.03 amid challenging year
Дневной диапазон
13.41 13.95
Годовой диапазон
12.80 55.70
- Предыдущее закрытие
- 13.74
- Open
- 13.63
- Bid
- 13.48
- Ask
- 13.78
- Low
- 13.41
- High
- 13.95
- Объем
- 2.433 K
- Дневное изменение
- -1.89%
- Месячное изменение
- -12.18%
- 6-месячное изменение
- -44.32%
- Годовое изменение
- -72.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.