시세섹션
통화 / BHVN
주식로 돌아가기

BHVN: Biohaven Ltd

14.31 USD 1.19 (7.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BHVN 환율이 오늘 -7.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.30이고 고가는 15.66이었습니다.

Biohaven Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHVN News

일일 변동 비율
14.30 15.66
년간 변동
12.80 55.70
이전 종가
15.50
시가
15.59
Bid
14.31
Ask
14.61
저가
14.30
고가
15.66
볼륨
2.973 K
일일 변동
-7.68%
월 변동
-6.78%
6개월 변동
-40.89%
년간 변동율
-71.02%
20 9월, 토요일