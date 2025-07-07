Moedas / BCRX
BCRX: BioCryst Pharmaceuticals Inc
7.84 USD 0.14 (1.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCRX para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.83 e o mais alto foi 7.93.
Veja a dinâmica do par de moedas BioCryst Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BCRX Notícias
Faixa diária
7.83 7.93
Faixa anual
6.01 11.31
- Fechamento anterior
- 7.70
- Open
- 7.92
- Bid
- 7.84
- Ask
- 8.14
- Low
- 7.83
- High
- 7.93
- Volume
- 729
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- -6.33%
- Mudança de 6 meses
- 5.23%
- Mudança anual
- 3.43%
