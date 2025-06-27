Währungen / BCRX
BCRX: BioCryst Pharmaceuticals Inc
7.96 USD 0.26 (3.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCRX hat sich für heute um 3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.76 bis zu einem Hoch von 7.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioCryst Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCRX News
Tagesspanne
7.76 7.97
Jahresspanne
6.01 11.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.70
- Eröffnung
- 7.78
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Tief
- 7.76
- Hoch
- 7.97
- Volumen
- 2.969 K
- Tagesänderung
- 3.38%
- Monatsänderung
- -4.90%
- 6-Monatsänderung
- 6.85%
- Jahresänderung
- 5.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K