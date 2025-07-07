Валюты / BCRX
BCRX: BioCryst Pharmaceuticals Inc
7.75 USD 0.05 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCRX за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.64, а максимальная — 7.80.
Следите за динамикой BioCryst Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.64 7.80
Годовой диапазон
6.01 11.31
- Предыдущее закрытие
- 7.70
- Open
- 7.72
- Bid
- 7.75
- Ask
- 8.05
- Low
- 7.64
- High
- 7.80
- Объем
- 4.483 K
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- -7.41%
- 6-месячное изменение
- 4.03%
- Годовое изменение
- 2.24%
