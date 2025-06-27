货币 / BCRX
BCRX: BioCryst Pharmaceuticals Inc
7.85 USD 0.10 (1.29%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCRX汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点7.75和高点7.88进行交易。
关注BioCryst Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCRX新闻
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Heggie, director at Biocryst, sells $595k in shares
- Are Options Traders Betting on a Big Move in BCRX Stock?
- BioCryst’s chief R&D officer to depart for CEO role elsewhere
- Earnings call transcript: BioCryst Q2 2025 sees strong earnings beat, shares surge
- BioCryst Pharma soars 6.4% as Q2 results crush expectations
- BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BioCryst Q2 2025 slides: ORLADEYO demand surges, profitability accelerates
- BioCryst (BCRX) Q2 Revenue Jumps 50%
- BioCryst earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- BioCryst Pharmaceuticals Before Q2 Earnings: How to Play the Stock
- BioCryst Pharmaceuticals announces leadership transition as CEO plans retirement
- Analysts Estimate Esperion Therapeutics (ESPR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- BioCryst stock undervalued ahead of Q2 earnings, says RBC Capital
- Citizens JMP downgrades Clearside Biomedical stock rating as company pauses R&D
- Clearside Biomedical stock falls after announcing strategic alternatives exploration
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- BioCryst Pharmaceuticals appoints Babar Ghias as CFO
- BioCryst Just Ditched Its Europe Business — Here's Why Investors Are Cheering - BioCryst Pharma (NASDAQ:BCRX)
日范围
7.75 7.88
年范围
6.01 11.31
- 前一天收盘价
- 7.75
- 开盘价
- 7.77
- 卖价
- 7.85
- 买价
- 8.15
- 最低价
- 7.75
- 最高价
- 7.88
- 交易量
- 415
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- -6.21%
- 6个月变化
- 5.37%
- 年变化
- 3.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值