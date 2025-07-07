Valute / BCRX
BCRX: BioCryst Pharmaceuticals Inc
7.70 USD 0.26 (3.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCRX ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.65 e ad un massimo di 7.98.
Segui le dinamiche di BioCryst Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.65 7.98
Intervallo Annuale
6.01 11.31
- Chiusura Precedente
- 7.96
- Apertura
- 7.90
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Minimo
- 7.65
- Massimo
- 7.98
- Volume
- 5.620 K
- Variazione giornaliera
- -3.27%
- Variazione Mensile
- -8.00%
- Variazione Semestrale
- 3.36%
- Variazione Annuale
- 1.58%
