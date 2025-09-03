Moedas / BBAI
BBAI: BigBear.ai Inc
6.30 USD 0.29 (4.83%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBAI para hoje mudou para 4.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.09 e o mais alto foi 6.30.
Veja a dinâmica do par de moedas BigBear.ai Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
6.09 6.30
Faixa anual
1.36 10.36
- Fechamento anterior
- 6.01
- Open
- 6.17
- Bid
- 6.30
- Ask
- 6.60
- Low
- 6.09
- High
- 6.30
- Volume
- 11.847 K
- Mudança diária
- 4.83%
- Mudança mensal
- 27.53%
- Mudança de 6 meses
- 117.99%
- Mudança anual
- 331.51%
