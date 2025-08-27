КотировкиРазделы
BBAI: BigBear.ai Inc

5.97 USD 0.87 (17.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBAI за сегодня изменился на 17.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.33, а максимальная — 6.00.

Следите за динамикой BigBear.ai Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.33 6.00
Годовой диапазон
1.36 10.36
Предыдущее закрытие
5.10
Open
5.33
Bid
5.97
Ask
6.27
Low
5.33
High
6.00
Объем
104.054 K
Дневное изменение
17.06%
Месячное изменение
20.85%
6-месячное изменение
106.57%
Годовое изменение
308.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.