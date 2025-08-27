Валюты / BBAI
BBAI: BigBear.ai Inc
5.97 USD 0.87 (17.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBAI за сегодня изменился на 17.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.33, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой BigBear.ai Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBAI
- Stock Market Today: BigBear.ai Extends Rally After Nashville Biometric Rollout
- Why BigBear.ai Stock Roared Ahead Today
- Акции BigBear.ai растут на фоне активной торговли опционами
- BigBear.ai stock surges amid heavy options trading activity
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- BigBear.ai Stock Trades at a Discount: Is This a Hidden Opportunity?
- Company News for Sep 15, 2025
- Is BigBear.ai the Next Palantir Technologies?
- BigBear.ai внедряет биометрические технологии в аэропорту Нэшвилла
- BigBear.ai deploys biometric tech at Nashville airport to speed up customs
- Generational AI Investments: Will BigBear.ai Capture Its Share?
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Can BigBear.ai Stock Skyrocket Once Again?
- Why BigBear.ai Stock Plummeted 20.2% Last Month and Has Kept Falling in September
- Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Palantir vs. BigBear.ai
- SoundHound's Voice Commerce Gains Traction: Is the Flywheel Emerging?
- C3.ai's Stock Tumbles on Q1 Loss, Revenues & Margin Down Y/Y
- Could This Small-Cap AI Stock Be the Next 10-Bagger?
- Can BigBear.ai's AI Platform Ride the $1.4T Global AI Wave?
- BigBear.ai Stock (BBAI) Declines Over 28% Post Q2 Results — Who Owns This Russell 2000 AI Stock? - TipRanks.com
- Down 28%, Should You Buy the Dip on BigBear.ai Stock (BBAI)?
- Innodata Stock Plunges 19% in a Month: Bargain or Bad Bet?
- China Auto Deals Boost Expansion: Can SoundHound Outrun Local AI?
- Is BigBear.ai Ready for International Growth After UAE and Panama Deals?
Дневной диапазон
5.33 6.00
Годовой диапазон
1.36 10.36
- Предыдущее закрытие
- 5.10
- Open
- 5.33
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Low
- 5.33
- High
- 6.00
- Объем
- 104.054 K
- Дневное изменение
- 17.06%
- Месячное изменение
- 20.85%
- 6-месячное изменение
- 106.57%
- Годовое изменение
- 308.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.