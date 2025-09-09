QuotazioniSezioni
BBAI: BigBear.ai Inc

6.85 USD 0.58 (9.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBAI ha avuto una variazione del 9.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.28 e ad un massimo di 6.94.

Segui le dinamiche di BigBear.ai Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.28 6.94
Intervallo Annuale
1.36 10.36
Chiusura Precedente
6.27
Apertura
6.30
Bid
6.85
Ask
7.15
Minimo
6.28
Massimo
6.94
Volume
64.991 K
Variazione giornaliera
9.25%
Variazione Mensile
38.66%
Variazione Semestrale
137.02%
Variazione Annuale
369.18%
