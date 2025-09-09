Valute / BBAI
BBAI: BigBear.ai Inc
6.85 USD 0.58 (9.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBAI ha avuto una variazione del 9.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.28 e ad un massimo di 6.94.
Segui le dinamiche di BigBear.ai Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBAI News
Intervallo Giornaliero
6.28 6.94
Intervallo Annuale
1.36 10.36
- Chiusura Precedente
- 6.27
- Apertura
- 6.30
- Bid
- 6.85
- Ask
- 7.15
- Minimo
- 6.28
- Massimo
- 6.94
- Volume
- 64.991 K
- Variazione giornaliera
- 9.25%
- Variazione Mensile
- 38.66%
- Variazione Semestrale
- 137.02%
- Variazione Annuale
- 369.18%
20 settembre, sabato