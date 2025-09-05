KurseKategorien
Währungen / BBAI
BBAI: BigBear.ai Inc

6.27 USD 0.26 (4.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBAI hat sich für heute um 4.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.02 bis zu einem Hoch von 6.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die BigBear.ai Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.02 6.43
Jahresspanne
1.36 10.36
Vorheriger Schlusskurs
6.01
Eröffnung
6.24
Bid
6.27
Ask
6.57
Tief
6.02
Hoch
6.43
Volumen
55.801 K
Tagesänderung
4.33%
Monatsänderung
26.92%
6-Monatsänderung
116.96%
Jahresänderung
329.45%
