Währungen / BBAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBAI: BigBear.ai Inc
6.27 USD 0.26 (4.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBAI hat sich für heute um 4.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.02 bis zu einem Hoch von 6.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die BigBear.ai Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAI News
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- CrowdStrike and Molson Coors Beverage have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Is BigBear.ai Stock the Next Palantir and a Buy?
- If You'd Invested $1,000 in BigBear.ai Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
- Got $1,000? 3 Top AI Stocks to Buy That Could Double by 2026
- Is BigBear.ai Stock a Buy Now?
- Stock Market Today: BigBear.ai Extends Rally After Nashville Biometric Rollout
- Why BigBear.ai Stock Roared Ahead Today
- BigBear.ai: Hohes Optionsvolumen treibt Aktie kräftig an
- BigBear.ai stock surges amid heavy options trading activity
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- BigBear.ai Stock Trades at a Discount: Is This a Hidden Opportunity?
- Company News for Sep 15, 2025
- Is BigBear.ai the Next Palantir Technologies?
- BigBear.ai beschleunigt Zollabfertigung am Flughafen Nashville mit biometrischer Technologie
- BigBear.ai deploys biometric tech at Nashville airport to speed up customs
- Generational AI Investments: Will BigBear.ai Capture Its Share?
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Can BigBear.ai Stock Skyrocket Once Again?
- Why BigBear.ai Stock Plummeted 20.2% Last Month and Has Kept Falling in September
- Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Palantir vs. BigBear.ai
- SoundHound's Voice Commerce Gains Traction: Is the Flywheel Emerging?
Tagesspanne
6.02 6.43
Jahresspanne
1.36 10.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.01
- Eröffnung
- 6.24
- Bid
- 6.27
- Ask
- 6.57
- Tief
- 6.02
- Hoch
- 6.43
- Volumen
- 55.801 K
- Tagesänderung
- 4.33%
- Monatsänderung
- 26.92%
- 6-Monatsänderung
- 116.96%
- Jahresänderung
- 329.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K