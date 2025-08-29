货币 / BBAI
BBAI: BigBear.ai Inc
5.94 USD 0.03 (0.50%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBAI汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点5.81和高点5.98进行交易。
关注BigBear.ai Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBAI新闻
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
- Got $1,000? 3 Top AI Stocks to Buy That Could Double by 2026
- Is BigBear.ai Stock a Buy Now?
- Stock Market Today: BigBear.ai Extends Rally After Nashville Biometric Rollout
- Why BigBear.ai Stock Roared Ahead Today
- BigBear.ai股票在期权交易活跃的情况下大幅上涨
- BigBear.ai stock surges amid heavy options trading activity
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- BigBear.ai Stock Trades at a Discount: Is This a Hidden Opportunity?
- Company News for Sep 15, 2025
- Is BigBear.ai the Next Palantir Technologies?
- BigBear.ai在纳什维尔机场部署生物识别技术以加速海关通关
- BigBear.ai deploys biometric tech at Nashville airport to speed up customs
- Generational AI Investments: Will BigBear.ai Capture Its Share?
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Can BigBear.ai Stock Skyrocket Once Again?
- Why BigBear.ai Stock Plummeted 20.2% Last Month and Has Kept Falling in September
- Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Palantir vs. BigBear.ai
- SoundHound's Voice Commerce Gains Traction: Is the Flywheel Emerging?
- C3.ai's Stock Tumbles on Q1 Loss, Revenues & Margin Down Y/Y
- Could This Small-Cap AI Stock Be the Next 10-Bagger?
- Can BigBear.ai's AI Platform Ride the $1.4T Global AI Wave?
- BigBear.ai Stock (BBAI) Declines Over 28% Post Q2 Results — Who Owns This Russell 2000 AI Stock? - TipRanks.com
- Down 28%, Should You Buy the Dip on BigBear.ai Stock (BBAI)?
日范围
5.81 5.98
年范围
1.36 10.36
- 前一天收盘价
- 5.97
- 开盘价
- 5.84
- 卖价
- 5.94
- 买价
- 6.24
- 最低价
- 5.81
- 最高价
- 5.98
- 交易量
- 6.760 K
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 20.24%
- 6个月变化
- 105.54%
- 年变化
- 306.85%
