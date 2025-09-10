Dövizler / BBAI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BBAI: BigBear.ai Inc
6.85 USD 0.58 (9.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBAI fiyatı bugün 9.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.28 ve Yüksek fiyatı olarak 6.94 aralığında işlem gördü.
BigBear.ai Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAI haberleri
- SOUN or BBAI: Which AI Stock is a Better Buy for Investors? - TipRanks.com
- Could BigBear.ai Stock Help You Retire A Millionaire?
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI): A Bull Case Theory
- Is Shipyard AI BigBear's Next Growth Driver Amid OB3 Shipbuilding Push?
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- CrowdStrike and Molson Coors Beverage have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Is BigBear.ai Stock the Next Palantir and a Buy?
- If You'd Invested $1,000 in BigBear.ai Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
- Got $1,000? 3 Top AI Stocks to Buy That Could Double by 2026
- Is BigBear.ai Stock a Buy Now?
- Stock Market Today: BigBear.ai Extends Rally After Nashville Biometric Rollout
- Why BigBear.ai Stock Roared Ahead Today
- BigBear.ai hisseleri yoğun opsiyon işlemleri arasında yükseldi
- BigBear.ai stock surges amid heavy options trading activity
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- BigBear.ai Stock Trades at a Discount: Is This a Hidden Opportunity?
- Company News for Sep 15, 2025
- Is BigBear.ai the Next Palantir Technologies?
- BigBear.ai, Nashville havalimanında gümrük işlemlerini hızlandırmak için biyometrik teknoloji kullanıyor
- BigBear.ai deploys biometric tech at Nashville airport to speed up customs
- Generational AI Investments: Will BigBear.ai Capture Its Share?
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Günlük aralık
6.28 6.94
Yıllık aralık
1.36 10.36
- Önceki kapanış
- 6.27
- Açılış
- 6.30
- Satış
- 6.85
- Alış
- 7.15
- Düşük
- 6.28
- Yüksek
- 6.94
- Hacim
- 64.991 K
- Günlük değişim
- 9.25%
- Aylık değişim
- 38.66%
- 6 aylık değişim
- 137.02%
- Yıllık değişim
- 369.18%
21 Eylül, Pazar