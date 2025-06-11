Moedas / ADMA
ADMA: ADMA Biologics Inc
15.77 USD 0.21 (1.35%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADMA para hoje mudou para 1.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.64 e o mais alto foi 15.78.
Veja a dinâmica do par de moedas ADMA Biologics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ADMA Notícias
- CEO da Adma Biologics vende ações no valor de US$ 338 mil
- Adma Biologics (ADMA) CEO Grossman sells $338k in shares
- Adma Biologics (ADMA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Is Adma Biologics (ADMA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ADMA Biologics: Strong Product Mix, Growing Margins & Compelling Upside (NASDAQ:ADMA)
- Adma Biologics CEO Adam Grossman sells $354k in shares
- ADMA Biologics: Optionality With SG-001 And A Vertically Integrated IG Platform
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Revenue Up 14%
- ADMA Biologics Inc earnings missed, revenue fell short of estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Adma Biologics (ADMA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet
- Adma Biologics (ADMA) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Adma Biologics (ADMA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- ADMA Biologics (ADMA) Drops 14.7% W/W as 3 Execs Unload Portfolios
- ADMA Biologics (ADMA) Drops for 5th Consecutive Day – Here’s Why
- ADMA Biologics: Slowing Growth Warrants A Shift To Neutral (NASDAQ:ADMA)
- AI Play KLA Soars, Joins Top Stocks Lists: Check Out Growth Stocks Watchlists IBD 50, Big Cap 20, IPO Leaders, Others
- CoreWeave Leads Four Stocks Near Buy Points; One Is Also An Nvidia Partner
- Adma Biologics director sells $213,100 in stock
Faixa diária
15.64 15.78
Faixa anual
13.50 25.67
- Fechamento anterior
- 15.56
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.77
- Ask
- 16.07
- Low
- 15.64
- High
- 15.78
- Volume
- 86
- Mudança diária
- 1.35%
- Mudança mensal
- -7.72%
- Mudança de 6 meses
- -20.47%
- Mudança anual
- -20.87%
