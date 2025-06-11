통화 / ADMA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ADMA: ADMA Biologics Inc
15.91 USD 0.25 (1.55%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADMA 환율이 오늘 -1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.89이고 고가는 16.62이었습니다.
ADMA Biologics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADMA News
- ADMA 바이오로직스 CEO, 33만 8천 달러 상당 주식 매각
- Adma Biologics (ADMA) CEO Grossman sells $338k in shares
- Adma Biologics (ADMA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Is Adma Biologics (ADMA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ADMA Biologics: Strong Product Mix, Growing Margins & Compelling Upside (NASDAQ:ADMA)
- Adma Biologics CEO Adam Grossman sells $354k in shares
- ADMA Biologics: Optionality With SG-001 And A Vertically Integrated IG Platform
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Revenue Up 14%
- ADMA Biologics Inc earnings missed, revenue fell short of estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Adma Biologics (ADMA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet
- Adma Biologics (ADMA) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Adma Biologics (ADMA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- ADMA Biologics (ADMA) Drops 14.7% W/W as 3 Execs Unload Portfolios
- ADMA Biologics (ADMA) Drops for 5th Consecutive Day – Here’s Why
- ADMA Biologics: Slowing Growth Warrants A Shift To Neutral (NASDAQ:ADMA)
- AI Play KLA Soars, Joins Top Stocks Lists: Check Out Growth Stocks Watchlists IBD 50, Big Cap 20, IPO Leaders, Others
- CoreWeave Leads Four Stocks Near Buy Points; One Is Also An Nvidia Partner
- Adma Biologics director sells $213,100 in stock
일일 변동 비율
15.89 16.62
년간 변동
13.50 25.67
- 이전 종가
- 16.16
- 시가
- 16.44
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- 저가
- 15.89
- 고가
- 16.62
- 볼륨
- 8.195 K
- 일일 변동
- -1.55%
- 월 변동
- -6.90%
- 6개월 변동
- -19.77%
- 년간 변동율
- -20.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K