ADMA: ADMA Biologics Inc
15.91 USD 0.25 (1.55%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADMA a changé de -1.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.89 et à un maximum de 16.62.
Suivez la dynamique ADMA Biologics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ADMA Nouvelles
Range quotidien
15.89 16.62
Range Annuel
13.50 25.67
- Clôture Précédente
- 16.16
- Ouverture
- 16.44
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- Plus Bas
- 15.89
- Plus Haut
- 16.62
- Volume
- 8.195 K
- Changement quotidien
- -1.55%
- Changement Mensuel
- -6.90%
- Changement à 6 Mois
- -19.77%
- Changement Annuel
- -20.17%
20 septembre, samedi