ADMA: ADMA Biologics Inc
16.16 USD 0.60 (3.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADMA hat sich für heute um 3.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.64 bis zu einem Hoch von 16.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADMA Biologics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ADMA News
- CEO von Adma Biologics veräußert Aktien im Wert von 338.000 $/n
- Adma Biologics (ADMA) CEO Grossman sells $338k in shares
- Adma Biologics (ADMA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Is Adma Biologics (ADMA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ADMA Biologics: Strong Product Mix, Growing Margins & Compelling Upside (NASDAQ:ADMA)
- Adma Biologics CEO Adam Grossman sells $354k in shares
- ADMA Biologics: Optionality With SG-001 And A Vertically Integrated IG Platform
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Revenue Up 14%
- ADMA Biologics Inc earnings missed, revenue fell short of estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Adma Biologics (ADMA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet
- Adma Biologics (ADMA) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Adma Biologics (ADMA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- ADMA Biologics (ADMA) Drops 14.7% W/W as 3 Execs Unload Portfolios
- ADMA Biologics (ADMA) Drops for 5th Consecutive Day – Here’s Why
- ADMA Biologics: Slowing Growth Warrants A Shift To Neutral (NASDAQ:ADMA)
- AI Play KLA Soars, Joins Top Stocks Lists: Check Out Growth Stocks Watchlists IBD 50, Big Cap 20, IPO Leaders, Others
- CoreWeave Leads Four Stocks Near Buy Points; One Is Also An Nvidia Partner
- Adma Biologics director sells $213,100 in stock
Tagesspanne
15.64 16.17
Jahresspanne
13.50 25.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.56
- Eröffnung
- 15.70
- Bid
- 16.16
- Ask
- 16.46
- Tief
- 15.64
- Hoch
- 16.17
- Volumen
- 5.992 K
- Tagesänderung
- 3.86%
- Monatsänderung
- -5.44%
- 6-Monatsänderung
- -18.51%
- Jahresänderung
- -18.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K