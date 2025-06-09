Валюты / ADMA
ADMA: ADMA Biologics Inc
15.69 USD 0.39 (2.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADMA за сегодня изменился на 2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.22, а максимальная — 15.71.
Следите за динамикой ADMA Biologics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADMA
Дневной диапазон
15.22 15.71
Годовой диапазон
13.50 25.67
- Предыдущее закрытие
- 15.30
- Open
- 15.29
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Low
- 15.22
- High
- 15.71
- Объем
- 7.993 K
- Дневное изменение
- 2.55%
- Месячное изменение
- -8.19%
- 6-месячное изменение
- -20.88%
- Годовое изменение
- -21.27%
