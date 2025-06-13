QuotazioniSezioni
Valute / ADMA
Tornare a Azioni

ADMA: ADMA Biologics Inc

15.91 USD 0.25 (1.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADMA ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.89 e ad un massimo di 16.62.

Segui le dinamiche di ADMA Biologics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADMA News

Intervallo Giornaliero
15.89 16.62
Intervallo Annuale
13.50 25.67
Chiusura Precedente
16.16
Apertura
16.44
Bid
15.91
Ask
16.21
Minimo
15.89
Massimo
16.62
Volume
8.195 K
Variazione giornaliera
-1.55%
Variazione Mensile
-6.90%
Variazione Semestrale
-19.77%
Variazione Annuale
-20.17%
20 settembre, sabato