Valute / ADMA
ADMA: ADMA Biologics Inc
15.91 USD 0.25 (1.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADMA ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.89 e ad un massimo di 16.62.
Segui le dinamiche di ADMA Biologics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADMA News
- Adma Biologics (ADMA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Il CEO di Adma Biologics, Grossman, vende azioni per 338.000 dollari
- Adma Biologics (ADMA) CEO Grossman sells $338k in shares
- Adma Biologics (ADMA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Is Adma Biologics (ADMA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ADMA Biologics: Strong Product Mix, Growing Margins & Compelling Upside (NASDAQ:ADMA)
- Adma Biologics CEO Adam Grossman sells $354k in shares
- ADMA Biologics: Optionality With SG-001 And A Vertically Integrated IG Platform
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Revenue Up 14%
- ADMA Biologics Inc earnings missed, revenue fell short of estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Adma Biologics (ADMA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet
- Adma Biologics (ADMA) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Adma Biologics (ADMA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- ADMA Biologics (ADMA) Drops 14.7% W/W as 3 Execs Unload Portfolios
- ADMA Biologics (ADMA) Drops for 5th Consecutive Day – Here’s Why
- ADMA Biologics: Slowing Growth Warrants A Shift To Neutral (NASDAQ:ADMA)
- AI Play KLA Soars, Joins Top Stocks Lists: Check Out Growth Stocks Watchlists IBD 50, Big Cap 20, IPO Leaders, Others
- CoreWeave Leads Four Stocks Near Buy Points; One Is Also An Nvidia Partner
Intervallo Giornaliero
15.89 16.62
Intervallo Annuale
13.50 25.67
- Chiusura Precedente
- 16.16
- Apertura
- 16.44
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- Minimo
- 15.89
- Massimo
- 16.62
- Volume
- 8.195 K
- Variazione giornaliera
- -1.55%
- Variazione Mensile
- -6.90%
- Variazione Semestrale
- -19.77%
- Variazione Annuale
- -20.17%
20 settembre, sabato