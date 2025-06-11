クォートセクション
通貨 / ADMA
ADMA: ADMA Biologics Inc

16.16 USD 0.60 (3.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADMAの今日の為替レートは、3.86%変化しました。日中、通貨は1あたり15.64の安値と16.17の高値で取引されました。

ADMA Biologics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.64 16.17
1年のレンジ
13.50 25.67
以前の終値
15.56
始値
15.70
買値
16.16
買値
16.46
安値
15.64
高値
16.17
出来高
5.992 K
1日の変化
3.86%
1ヶ月の変化
-5.44%
6ヶ月の変化
-18.51%
1年の変化
-18.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K