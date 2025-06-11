通貨 / ADMA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADMA: ADMA Biologics Inc
16.16 USD 0.60 (3.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADMAの今日の為替レートは、3.86%変化しました。日中、通貨は1あたり15.64の安値と16.17の高値で取引されました。
ADMA Biologics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADMA News
- アドマ・バイオロジクス（ADMA）のグロスマンCEO、33万8千ドル相当の株式を売却
- Adma Biologics (ADMA) CEO Grossman sells $338k in shares
- Adma Biologics (ADMA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Is Adma Biologics (ADMA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ADMA Biologics: Strong Product Mix, Growing Margins & Compelling Upside (NASDAQ:ADMA)
- Adma Biologics CEO Adam Grossman sells $354k in shares
- ADMA Biologics: Optionality With SG-001 And A Vertically Integrated IG Platform
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Revenue Up 14%
- ADMA Biologics Inc earnings missed, revenue fell short of estimates
- Adma Biologics (ADMA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Adma Biologics (ADMA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Adma Biologics (ADMA) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet
- Adma Biologics (ADMA) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Adma Biologics (ADMA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- ADMA Biologics (ADMA) Drops 14.7% W/W as 3 Execs Unload Portfolios
- ADMA Biologics (ADMA) Drops for 5th Consecutive Day – Here’s Why
- ADMA Biologics: Slowing Growth Warrants A Shift To Neutral (NASDAQ:ADMA)
- AI Play KLA Soars, Joins Top Stocks Lists: Check Out Growth Stocks Watchlists IBD 50, Big Cap 20, IPO Leaders, Others
- CoreWeave Leads Four Stocks Near Buy Points; One Is Also An Nvidia Partner
- Adma Biologics director sells $213,100 in stock
1日のレンジ
15.64 16.17
1年のレンジ
13.50 25.67
- 以前の終値
- 15.56
- 始値
- 15.70
- 買値
- 16.16
- 買値
- 16.46
- 安値
- 15.64
- 高値
- 16.17
- 出来高
- 5.992 K
- 1日の変化
- 3.86%
- 1ヶ月の変化
- -5.44%
- 6ヶ月の変化
- -18.51%
- 1年の変化
- -18.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K