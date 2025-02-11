Moedas / ACRS
ACRS: Aclaris Therapeutics Inc
1.92 USD 0.11 (6.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACRS para hoje mudou para 6.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.82 e o mais alto foi 1.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Aclaris Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.82 1.94
Faixa anual
1.05 5.17
- Fechamento anterior
- 1.81
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.82
- High
- 1.94
- Volume
- 801
- Mudança diária
- 6.08%
- Mudança mensal
- -1.03%
- Mudança de 6 meses
- 25.49%
- Mudança anual
- 65.52%
