ACRS: Aclaris Therapeutics Inc
1.95 USD 0.14 (7.73%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACRSの今日の為替レートは、7.73%変化しました。日中、通貨は1あたり1.82の安値と1.95の高値で取引されました。
Aclaris Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.82 1.95
1年のレンジ
1.05 5.17
- 以前の終値
- 1.81
- 始値
- 1.83
- 買値
- 1.95
- 買値
- 2.25
- 安値
- 1.82
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 1.638 K
- 1日の変化
- 7.73%
- 1ヶ月の変化
- 0.52%
- 6ヶ月の変化
- 27.45%
- 1年の変化
- 68.10%
