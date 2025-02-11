货币 / ACRS
ACRS: Aclaris Therapeutics Inc
1.86 USD 0.02 (1.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACRS汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点1.83和高点1.90进行交易。
关注Aclaris Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.83 1.90
年范围
1.05 5.17
- 前一天收盘价
- 1.84
- 开盘价
- 1.83
- 卖价
- 1.86
- 买价
- 2.16
- 最低价
- 1.83
- 最高价
- 1.90
- 交易量
- 440
- 日变化
- 1.09%
- 月变化
- -4.12%
- 6个月变化
- 21.57%
- 年变化
- 60.34%
