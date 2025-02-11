Valute / ACRS
ACRS: Aclaris Therapeutics Inc
1.91 USD 0.04 (2.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACRS ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.83 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di Aclaris Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACRS News
Intervallo Giornaliero
1.83 1.99
Intervallo Annuale
1.05 5.17
- Chiusura Precedente
- 1.95
- Apertura
- 1.95
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Minimo
- 1.83
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 1.771 K
- Variazione giornaliera
- -2.05%
- Variazione Mensile
- -1.55%
- Variazione Semestrale
- 24.84%
- Variazione Annuale
- 64.66%
21 settembre, domenica