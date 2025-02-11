Валюты / ACRS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACRS: Aclaris Therapeutics Inc
1.84 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACRS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.91.
Следите за динамикой Aclaris Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACRS
- Aclaris to present additional data on atopic dermatitis drug at EADV
- Aclaris Therapeutics Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Aclaris Therapeutics (ACRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Harrow (HROW) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Aclaris Therapeutics (ACRS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Aclaris Therapeutics stock soars after positive Phase 2a trial results
- Aclaris reports positive results from ATI-2138 atopic dermatitis trial
- Aclaris Therapeutics at HCW Conference: Strategic Moves and Future Plans
- Aclaris Therapeutics joins Russell 3000 and Russell 2000 indexes
- Aclaris Therapeutics to Participate in the H.C. Wainwright Inflammation & Immunology Virtual Conference
- Aclaris Therapeutics initiates Phase 1 trial for ATI-052 antibody
- Aclaris Therapeutics Initiates Phase 1a/1b Program for its Novel Bispecific Antibody ATI-052
- InvestingPro’s Fair Value model captures 67% upside in Aclaris Therapeutics
- H.C. Wainwright maintains Buy on Aclaris stock, $16 target
- Aclaris Therapeutics at Jefferies Conference: Strategic Pipeline Advances
- Aclaris begins phase 2 trial for atopic dermatitis drug
- Aclaris Therapeutics to Participate in Two June Healthcare Conferences
- Wedbush sets Aclaris stock Outperform with $8 target
- This Arista Networks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Insurance broker Acrisure valued at $32 billion in funding round led by Bain Capital
- H.C. Wainwright cuts Aclaris stock price target to $16
- Aclaris: History Of Failures, And Recent Acquisition Of A 'Blockbuster Potential' Molecule
Дневной диапазон
1.83 1.91
Годовой диапазон
1.05 5.17
- Предыдущее закрытие
- 1.84
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.83
- High
- 1.91
- Объем
- 1.483 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -5.15%
- 6-месячное изменение
- 20.26%
- Годовое изменение
- 58.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.