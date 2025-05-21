CotaçõesSeções
NCI
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.94 USD 0.03 (1.57%)
Setor: Índice Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NCI para hoje mudou para 1.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.84 e o mais alto foi 1.94.

Veja a dinâmica do par de moedas Nasdaq Crypto Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

NCI Notícias

Perguntas frequentes

Como investir no índice NCI?

Investir no índice Nasdaq Crypto Index (NCI) envolve analisar 0.28 - 2.98 e o valor atual 1.94. 125.58% e 9 também mostram a dinâmica do mercado. Monitore as variações de NCI no gráfico em tempo real.

Qual é o preço de Nasdaq Crypto Index hoje?

O índice NCI atualmente está em 1.94. Ele é negociado dentro de 1.84 - 1.94, e a comparação com 1.91 mostra a direção. Monitore as mudanças diárias de preço de Nasdaq Crypto Index no gráfico em tempo real.

Qual foi o valor máximo do índice Nasdaq Crypto Index em todo o histórico?

O índice NCI já alcançou 2.98 no topo. Dentro de 0.28 - 2.98, a comparação de 1.94 e 1.57% ajuda a entender a dinâmica. Monitore a evolução de NCI no gráfico em tempo real.

Qual foi o valor mínimo do índice NCI em todo o histórico?

O índice NCI atingiu o mínimo de 0.28 dentro de 0.28 - 2.98. Ele reflete riscos de longo prazo junto com 1.94 e 487.88%. O movimento detalhado de Nasdaq Crypto Index pode ser visto no gráfico em tempo real.

Faixa diária
1.84 1.94
Faixa anual
0.28 2.98
Fechamento anterior
1.91
Open
1.91
Bid
1.94
Ask
2.24
Low
1.84
High
1.94
Volume
9
Mudança diária
1.57%
Mudança mensal
6.01%
Mudança de 6 meses
487.88%
Mudança anual
125.58%
