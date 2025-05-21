- Visão do mercado
NCI: Nasdaq Crypto Index
A taxa do NCI para hoje mudou para 1.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.84 e o mais alto foi 1.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Nasdaq Crypto Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCI Notícias
Perguntas frequentes
Como investir no índice NCI?
Investir no índice Nasdaq Crypto Index (NCI) envolve analisar 0.28 - 2.98 e o valor atual 1.94. 125.58% e 9 também mostram a dinâmica do mercado. Monitore as variações de NCI no gráfico em tempo real.
Qual é o preço de Nasdaq Crypto Index hoje?
O índice NCI atualmente está em 1.94. Ele é negociado dentro de 1.84 - 1.94, e a comparação com 1.91 mostra a direção. Monitore as mudanças diárias de preço de Nasdaq Crypto Index no gráfico em tempo real.
Qual foi o valor máximo do índice Nasdaq Crypto Index em todo o histórico?
O índice NCI já alcançou 2.98 no topo. Dentro de 0.28 - 2.98, a comparação de 1.94 e 1.57% ajuda a entender a dinâmica. Monitore a evolução de NCI no gráfico em tempo real.
Qual foi o valor mínimo do índice NCI em todo o histórico?
O índice NCI atingiu o mínimo de 0.28 dentro de 0.28 - 2.98. Ele reflete riscos de longo prazo junto com 1.94 e 487.88%. O movimento detalhado de Nasdaq Crypto Index pode ser visto no gráfico em tempo real.
- Fechamento anterior
- 1.91
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.84
- High
- 1.94
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.57%
- Mudança mensal
- 6.01%
- Mudança de 6 meses
- 487.88%
- Mudança anual
- 125.58%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%